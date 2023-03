Hamilton puede dinamitar la F1 con su salida de Mercedes… ¡para ocupar el sitio de un español!

La nueva temporada de Fórmula 1 no ha empezado todo lo bien que le hubiera gustado a Lewis Hamilton. Tras una mala imagen del nuevo Mercedes en el Gran Premio de Bahréin, con el piloto británico terminando en la quinta posición y con George Russell en séptimo lugar, resulta evidente que la escudería británica sigue a años luz de Red Bull y está por debajo de otros equipos como Ferrari o Aston Martin. Una situación que, como os contamos ayer en Don Balón, no ha gustado en absoluto al heptacampeón, que no dudó en cargar duramente contra su equipo.

Y si bien ayer Mercedes entonó el mea culpa con una carta abierta para sus aficionados, en la que se mostraron positivos con que puedan revertir la situación, lo cierto es que ya han sido varias ocasiones en las que Lewis Hamilton ha chocado con la escudería. Una situación tensa que no es nada agradable para ninguna de las dos partes y que, de acuerdo con la información de Sky Sports, podría llevar a que el heptacampeón tome la decisión de desvincularse de Mercedes para fichar por Ferrari, donde, presumiblemente, ocuparía el sitio de Carlos Sainz y acompañaría a Charles Leclerc.

Sin duda alguna, un movimiento que sería una auténtica bomba en la Fórmula 1, más teniendo en cuenta que Hamilton y Mercedes llevan juntos más de diez años. En cualquier caso, el motivo principal por el que el piloto nacido Stevenage estaría sopesando un cambio de aires, recae en el rumbo que ha ido cogiendo la escudería británica en los últimos tiempos y que no es nada positivo para las aspiraciones del heptacampeón que quiere volver a ser campeón y, en consecuencia, busca un proyecto ganador.

En este sentido, cabe recordar que Lewis Hamilton termina contrato a finales de este año, de modo que es el piloto el que tiene la sartén por el mango a la hora de decidir su futuro. Por lo pronto, todo parece indicar que Ferrari se antoja como la alternativa más atractiva a Mercedes, en un movimiento que, como comentamos, dejaría a Carlos Sainz fuera de la escudería italiana, teniendo en cuenta que Charles Leclerc ha ofrecido hasta la fecha mejores prestaciones que el español (sin ir más lejos, el monegasco acabó segundo en el Mundial del año pasado).