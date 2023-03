Hamilton carga contra Mercedes y pone patas arriba la Fórmula 1: la situación es insostenible

Con Lewis Hamilton que terminó en la quinta posición del Gran Premio de Bahréin y George Russell que no pudo pasar del séptimo lugar, Mercedes no ha empezado todo lo bien que cabría esperar el Mundial de Fórmula 1 2023. Tras lo visto durante el primer fin de semana, resulta evidente que la escudería británica no solo está a años luz de Red Bull, sino que sus prestaciones también son inferiores a las de Ferrari y Aston Martin. Un rendimiento muy por debajo de las expectativas que, sin duda, ha molestado a Lewis Hamilton, quien no dudó en atizar a su equipo en unas declaraciones para la BBC, en las que el ‘44’ acusó a Mercedes de no escucharle.

“Ya les comenté el año pasado los problemas que tenía el coche. He conducido muchos monoplazas de F1 en mi vida, así que sé muy bien lo que necesita un coche y lo que no necesita. Creo que se trata de asumir la responsabilidad, de que admitan lo que hay y digan: 'Sí, sabes qué, no te escuchamos, no estamos donde deberíamos estar y tenemos que seguir trabajando'”, afirmó.

Sin duda alguna, unas declaraciones que no ayudan a calmar los ánimos en Mercedes que está pasando por uno de sus peores momentos en los últimos años. En cualquier caso, Lewis Hamilton también desveló los que, en su opinión, tendrían que ser los pasos que seguir para mejorar el rendimiento del monoplaza: “Tenemos que mirar el equilibrio del coche en las curvas, tenemos que ver y estudiar todos nuestros puntos débiles, tenemos que unirnos como equipo. Todavía somos múltiples campeones mundiales, solo que este año y el pasado no nos funcionó. Sin embargo, esto no significa que no podamos progresar y dar un paso adelante”, confesó.

Unas críticas que, por otro lado, no han pasado desapercibidas en Mercedes, donde su CEO, Toto Wolff, intentó quitar hierro al asunto: “Lewis está intentando levantar al equipo y todos estamos unidos. No creo que eso vaya a cambiar solo porque hemos tenido un inicio de temporada que ha sido realmente malo. Hemos ganado ocho campeonatos de constructores y seis de pilotos con él, nuestra relación se mantiene”, concluyó.