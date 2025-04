Hamilton rompe el silencio en la radio y revela su sufrimiento con Ferrari

Lewis Hamilton no está viviendo su mejor momento con Ferrari. Después de un inicio prometedor con la victoria en la sprint de China a finales de marzo, su rendimiento ha ido cuesta abajo. El piloto británico sigue sin encontrar la manera de adaptarse al coche y, a pesar de su incansable esfuerzo, los resultados no acompañan. En el Gran Premio de Arabia Saudita, disputado en Yeda este fin de semana, la situación empeoró aún más. Ni en los entrenamientos libres logró encontrar el ritmo adecuado.

Desde que se unió a Ferrari, Hamilton ha experimentado dificultades para conectar con el monoplaza. Su paso por la escudería italiana no ha sido tan fluido como esperaba. En los entrenamientos libres en Yeda, el tiempo de Hamilton fue desalentador. Marcó el decimosegundo puesto, por detrás de coches de equipos como Racing Bulls, Williams y Alpine. Esto ya de por sí es un golpe de realidad, pero lo más duro llegó durante las conversaciones por radio.

Sir Lewis Hamilton's post race radio to his team



Lewis : Well done to Charles. Sorry didn't have the pace today.



