Hamilton se rinde ante la superioridad de Alonso y Verstappen: acepta el dominio de sus dos enemigos

Con la temporada ya bien iniciada, es un buen momento para medir los estados de forma de los diferentes pilotos de la Fórmula 1. En este sentido, es evidente que Max Verstappen, dominador absoluto en este inicio de mundial, se encuentra en lo alto de los ránquines de los mejores del mundo. Por otro lado, están Fernando Alonso, George Russell o Lewis Hamilton quienes también están brillando en la presente temporada.

Si bien parece indiscutible el hecho de que Max Verstappen sea el mejor piloto del mundo junto a Fernando Alonso, se hace muy raro ver a Lewis Hamilton, enemigo declarado de ambos, asegurar que son los dos mejores, algo que afirmó después de la clasificación del GP de Canadá: “Espero que estemos peleando con los dos mejores pilotos, Fernando Alonso y Max Verstappen”. Unas declaraciones de los más sorprendentes, pues todo campeón de Fórmula 1 tiene su parte de ego, algo que en un siete veces campeón como Lewis debería ser todavía más fuerte.

Hamilton, ¿otro año en blanco?

El piloto británico está volviendo a pasar por lo mismo que la temporada pasada, no cuenta con un coche los suficientemente competitivo como para hacer frente al Red Bull de Max Verstappen. No tener un monoplaza capaz de ganar carreras es algo a lo que Hamilton no está nada acostumbrado y seguro que le incomoda sobremanera. Es por ello que en las últimas semanas se ha especulado tanto sobre su futuro y se lo ha vinculado con Ferrari, pues entre sus objetivos se encuentra el de superar el número de campeonatos mundiales de Michael Schumacher, con quien ahora empata con siete títulos.

En estos momentos, Lewis se encuentra en la cuarta plaza del Mundial de Fórmula 1 a solamente 12 puntos de un Fernando Alonso que perdió gran parte del colchón en el fatídico GP de España, donde nunca encontró el ritmo, mientras que el británico logró una gran segunda plaza.

Así pues, Lewis Hamilton se ha rendido ante el talento incuestionable de Max Verstappen y Fernando Alonso a los que ha definido como los mejores de la parrilla, algo con lo que seguro que estarán de acuerdo la mayoría de aficionados españoles.