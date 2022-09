Horner destapa el gran secreto en F1: el piloto de Alpine, a Red Bull

Oscar Piastri comenzó la presente temporada fuera de las cámaras y, aunque no ocupa un asiento principal en la Fórmula 1, el protagonismo del australiano ha crecido exponencialmente desde que Fernando Alonso anunció su salida de Alpine hace un mes y medio atrás.

La llegada del asturiano a Aston Martin le situaba como su sustituto en la marca de Enstone, pero el oceánico rompió la idea de la escudería negando cualquier posibilidad de que esto se hiciera oficial y, unos días después, anunciando su compromiso con McLaren.

No obstante, este no es el único motivo por el que Piastri está dando que hablar en el paddock durante los últimos tiempos ya que ahora es Christian Horner el que ha salido a escena para lamentarse públicamente de no haber podido contratar al reserva de Alpine.

Al parecer, Red Bull tenía en mente incorporar a Piastri como piloto júnior tras su excepcional temporada en la F3 en 2020, año en el que ganó el título con suma solvencia. Desde ese momento, el crecimiento del australiano ha sido descomunal hasta que Alpine decidió hacerle un hueco en su Academia, situándole además como una de las grades joyas de la misma, y adentrándose al mismo tiempo en la lista de opciones de la escudería austriaca de cara al futuro, antes incluso de que Max Verstappen comenzara a demostrar sus excepcionales cualidades al volante.

En este sentido, Horner ha admitido que la marca cometió un grave error no apostando por Oscar, a pesar de los éxitos cosechados por el equipo en los últimos años: “Condujo para el equipo Arden en Fórmula 4 y Fórmula Renault y obviamente era un talento significativo. Hubo una oportunidad para que Red Bull lo atara en ese momento y no optamos por esa opción, algo de lo que me arrepiento. Pero lo que llegó a lograr es fenomenal, en Fórmula 3 y Fórmula 2", en palabras recogidas por Crash.

Cabe mencionar que Red Bull ha promovido el joven talento con la introducción de Toro Rosso (ahora Alpha Tauri) en la parrilla y, posteriormente, brindando oportunidad a hombres como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, el propio Verstappen o Pierre Gasly, quien acaba contrato y quien podría, precisamente, ser el reemplazo de Alonso en Alpine.