Imola aumenta la crisis de Hamilton y Russell en Mercedes

Lewis Hamilton llegaba al emblemático circuito de Imola (Italia) con la esperanza puesta en ir recuperando sensaciones y recortar la distancia con Red Bull y Ferrari, ambas muy lejos de lo que puede ofrecer actualmente Mercedes. La clasificación para el Gran premio de Emilia Romagna dejó más de lo mismo en la escudería alemana, con sus dos pilotos siendo incapaces de plantar batalla a los equipos que actualmente dominan el mundial.

El neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull, consiguió su primera pole de la temporada en una sesión de clasificación marcada por la lluvia y los accidentes, entre ellos el de Carlos Sainz, recientemente renovado con Ferrari y que saldrá décimo en Imola.

Mercedes marcó un hito negativo durante la clasificación en casa de los Ferrari. George Russell y Lewis Hamilton tuvieron muchos problemas para entrar en la Q2, ya que el inglés lo consiguió solo por cuatro milésimas y Russell por menos de una décima. Ambos pilotos no pudieron hacer nada durante para meterse en la Q3, algo que no le ocurría a la escudería alemana desde el Gran Premio de Japón 2012. De hecho Hamilton no rodó por encima de la decimotercera posición en ningún momento, mientras que Russell no pudo pasar del undécimo puesto.

"Creo que hemos rendido menos como equipo, hay cosas que deberíamos haber hecho y que no lo hicimos. De todos modos, trabajaremos todo lo que podamos para avanzar en la carrera al sprint", aseguró Hamilton, visiblemente molesto, tras su eliminación en la Q2.

Tras la nefasta clasificación, el siete veces campeón del mundo fue captado por las cámaras en una conversación con su jefe de equipo, Toto Wolff, una charla en la que había poco que celebrar y de la que el piloto inglés no quiso decir nada en su comparecencia ante los medios.

Wolff había fijado el Gran premio de Emilia Romagna como el punto de inflexión de Mercedes en el Mundial, algo que parece imposible que ocurra dado los problemas que los coches de la escudería tienen en el sprint, al no poder pisar a fondo el acelerador.

Todo es posible en la Fórmula 1, habrá que esperar a ver qué ocurre en la carrera (este sábado a las 16:30), pero la lógica indica que Imolo solo le va a servir a Mercedes para acrecentar su crisis.