Inyección de moral para Alonso que deja KO a Max Verstappen: “Su talento natural es una locura”

La relación que mantienen Fernando Alonso con Pedro Martínez de la Rosa, un trotamundos siempre vinculado estrechamente a la Fórmula 1, es difícil de describir después de tanto tiempo compartiendo impresiones.

La llegadq de Pedro a Aston Martin a principios de año como embajador de la marca supuso una noticia muy importante para el mencionado Alonso ya que, más allá de guardar una relación muy especial con el expiloto barcelonés, siempre se ha apoyado en él para intentar dar lo mejor de sí mismo y lograr resultados gratificantes.

Pese a que el asturiano no ha ganado ninguno de los dos primeros compromisos celebrados en este 2023, tanto Max Verstappen como Sergio Pérez ya han situado al bicampeón español como su rival directo en la pelea por el campeonato y, teniendo Red Bull sus propios problemas internos a causa del comportamiento de sus pilotos, el español está muy convencido de ahondar en esta cadena de controversias vividas en la escudería británica con un triunfo en Silverstone, lugar donde se celebrará el próximo compromiso de la temporada y un circuito en el que tradicionalmente el asturiano ha tenido muy buenas sensaciones.

Para ello, Alonso contará con la inestimable ayuda del mencionado De la Rosa, quien en sus últimas declaraciones no ha podido ensalzar de un mejor modo las virtudes de su compatriota y amigo y, sobre todo, de mandar una seria advertencia a Max Verstappen, el gran rival a batir para el asturiano: “Su talento natural es una locura. Se combina con una determinación y un compromiso feroz, pero es su adaptabilidad lo que le distingue. Hay muchos campeones del mundo que pierden la ventaja cuando ya no tienen un coche competitivo. Fernando no es así. Ha mantenido su nivel y su motivación”, ha aseverado al portal del propio equipo.

A pesar de la ilusión que genera Alonso, en Aston Martin prefieren ser cautos dado el potencial mostrada por Verstappen y Pérez en las dos primeras carreras del Mundial, pero ello no ha impedido a Pedro de la Rosa regalar una dosis extra de responsabilidad y motivación al piloto: “Sería un sueño hecho realidad ver a Fernando coronarse campeón nuevamente. Se lo merece. Cualquier cosa que hagas en la vida, si das lo mejor de ti, tarde o temprano serás recompensado, y Fernando ha dado lo mejor de sí durante décadas”.