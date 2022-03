Jugarreta oculta de Mercedes con Masi: Hamilton y ‘Mad Max’, afectados

El Gran Premio de Bahréin está a la vuelta de la esquina y conforme se va acercando esa fecha la rivalidad entre Mercedes y Red Bull también está cogiendo más temperatura. Si ya el polémico final de campeonato en 2021 abrió una brecha entre las dos escuderías dominantes sobre la pista, los prolegómenos de la nueva temporada están dejando joyas que desde luego salpican a todo el paddock, sobre todo porque la última de ellas afecta al ya exdirector de carrera de la Fórmula 1, Michael Masi.

El británico fue cesado de su cargo tras la continuas súplicas de Toto Wolff, director de Mercedes, realizadas a la FIA por ese cúmulo de despropósitos que acabaron con Max Verstappen como campeón del mundo en Abu Dabi. Ahora, cuando esas asperezas parecían totalmente limadas dado que todos los equipos se encuentran centrados en ultimar detalles para sacar el mayor rendimiento a sus monoplazas, Christian Horner ha vuelto a avivar esa cadena de ataques que están poniendo picante al nuevo campeonato.

El inglés ha salido a escena para repudiar sin titubeos el comportamiento intimidatorio de Mercedes con la FIA para que el máximo organismo del motor tomara la decisión deseada por la escudería alemana, la destitución de Masi. En una entrevista a la BBC, el director de Red Bull así lo ha expresado: “¿Fue correcto despedirlo en base a la presión que le hizo un equipo rival? Eso para mí estuvo mal. Eso es equivalente a la intimidación. Es imperdonable el troleo, el abuso en línea, las amenazas de muerte que él y su familia tuvieron. Eso absolutamente no se puede tolerar de ninguna manera. Todo esto no tiene nada que ver con el deporte. Es simplemente intimidación y no lo aceptaría de ninguna manera dentro de nuestra organización”.

En definitiva, lo que queda claro al hilo de estas palabras de Horner es que la guerra entre Mercedes y Red Bull sigue más candente que nunca y que las rencillas entre unos y otros se trasladarán a la pista próximamente, con un Verstappen que quiere demoler las ilusiones de Hamilton de retirarse de la F1 en lo más alto y, por el contrario, con el piloto inglés tratando de arrebatar al neerlandés su segundo título en la categoría y cumplir su gran objetivo.