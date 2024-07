Kevis Magnussen deja al equipo de Haas tras siete temporadas y es baja para la Fórmula 1 2025

Con tan solo 31 años, el corredor Kevin Magnussen deja a los estadounidenses tras la finalización de su contrato en diciembre de este año. Desde el 2017 que fue llamado para reemplazar a Esteban Gutierrez en Fórmula 1, Haas fue la compañia ideal en su trayectoria.

Logró cuatro veces el podio en toda su carrera, en el año 2008, el primer puesto en la Fórmula Ford Dinamarca luego de 15 carreras y 11 victorias, el Campeonato de Australia de la Fórmula 3 logrando el tercer puesto y dos veces en Fórmula 3, la primera, británica, en el año 2011 y la segunda en Fórmula Renault 3.5 Series en el año 2013 donde se consagró en el podio y compartió con Carlos Sainz la pista.

Hace instante compartió en sus redes sociales el agradecimiento eterno a la escudería "gracias a todos por los mensajes que me hicieron llegar. Ha sido un viaje increible con Haas, siete temporadas llenas de altibajos, grandes momentos y recuerdos fantasticos. Tenog la suerte de haber corrido para un gran equipo de personas y estoy profundamente agradecido por todo lo que han sido parte de mi carrera en la Fórmula 1 hasta ahora. Su apoyo significa mucho para mí y espero compartir la siguiente fase de mi viaje en la carrera de todos ustedes".

Thank you for all the kind messages after today’ announcement. It’s been an incredible journey with @HaasF1Team, seven seasons filled with highs and lows, big moments and fantastic memories. I’m blessed to have raced for such a great team of people and I’m deeply grateful for… pic.twitter.com/gPXif6PhAz