La bomba estalla en Fórmula 1, Red Bull despide a Checo Pérez y Verstappen envía un mensaje claro

La noticia ha sacudido el mundo de la Fórmula 1. Red Bull ha confirmado la salida de Sergio "Checo" Pérez de la escudería después de una temporada decepcionante.

El piloto mexicano, de 34 años, ocupaba la octava posición en el Mundial de Pilotos, sin lograr subir al podio desde el Gran Premio de Miami en mayo. A pesar de haber renovado su contrato por dos años en junio (hasta 2026), su bajo rendimiento y la caída en el campeonato de constructores, detrás de McLaren y Ferrari, aceleraron su salida.

La despedida de Checo Pérez se da en silencio, sin homenajes ni despedidas públicas. Después de 14 años en la F1 y seis victorias, el mexicano no recibió los aplausos de su equipo ni del público en el Gran Premio de Abu Dhabi, lo que dejó un sabor amargo en su adiós. Aunque su legado incluye tres poles y 39 podios, su desempeño esta temporada, con solo un tercio de los puntos de Verstappen, no fue suficiente para mantener su lugar en el equipo.

Thank you for these four years @redbullracing

