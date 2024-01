La confesión que Alonso jamás quiso oír sí que empuja a Leclerc, Hamilton y Verstappen al título

McLaren es una de las escuderías que planean dar un paso adelante más que significativo este año, aunque el propio Andrea Stella, jefe de equipo, afirmó que las posibilidades de ganar el título son ínfimas, no así en 2025.

Eso sí, Lando Norris espera conseguir su primera victoria en la Fórmula 1 en el próximo campeonato que comenzará en Bahréin dentro de 32 días y hoy el piloto británico es protagonista por unas declaraciones que no gustarán nada a un Fernando Alonso que no está incluido en el elenco de candidatos a luchar por el título este año: "Estoy listo para la pelea con Max y Lewis. ¿Estoy convencido de que puedo hacerlo? Sí. ¿Estoy convencido de que el equipo puede hacerlo? Sí. Pero luchar por un campeonato es un paso más grande. Si me preguntas si creo que puedo ganar carreras este año, me inclinaría más a decir que sí. Pero ir directamente a ganar un campeonato, creo que es una historia completamente diferente", dijo Lando en el portal Formule1.

No es ningún secreto que Verstappen parte como claro favorito para alzarse con la corona por cuarta vez consecutiva y que Mercedes pretende convertir a Hamilton en su adversario más duro, pero en esta batalla Lando Norris quiere ser partícipe en la medida que se lo permita su monoplaza y, además, el inglés de 24 años involucra aquí un cuarto nombre, el de Charles Leclerc.

Así lo esclareció Norris para rematar su intervención en el citado medio, una declaraciones que, por mucho que sean pronósticos personales del piloto, supondrán un bajón de autoestima para Alonso y Aston Martin: “Creo que definitivamente podemos manejar a Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Queremos aprovechar nuestras oportunidades contra Red Bull, Ferrari y Mercedes. La temporada pasada pudimos igualarlos en términos de estrategia y paradas en boxes y la mayoría de las veces lo hicimos muy bien".