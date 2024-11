La furia de un expiloto de Red Bull contra Leclerc, no se guarda nada y lo señala

David Coulthard, expiloto de Red Bull y subcampeón del mundo de Fórmula 1, no ha dudado en señalar a Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, por su falta de consistencia en la presente temporada. En una reciente aparición en el podcast Formula For Success, Coulthard no se guardó nada y expresó duras críticas hacia el monegasco, comparándolo de manera directa con Max Verstappen, el actual líder del campeonato.

La comparación entre Leclerc y Verstappen

Una de las principales críticas de Coulthard hacia Leclerc es su comparación con Max Verstappen, quien se ha consagrado como el gran dominador de la Fórmula 1 en los últimos años. El expiloto escocés considera que Verstappen llegó a la Fórmula 1 ya "como un producto terminado". Según Coulthard, Max ya contaba con una madurez y habilidades excepcionales desde su debut, lo que le permitió empezar a luchar por victorias y campeonatos de inmediato.

🗣 Coulthard: "Leclerc, ara sıra halıya işeyen köpek yavrusu gibi." pic.twitter.com/srxICup1c1 — Motorsport Türkiye (@motorsportcomtr) November 9, 2024

Por el contrario, David ve a Charles Leclerc como un piloto que todavía necesita más tiempo para desarrollarse. "Charles, todavía es como un cachorro que de vez en cuando hace pis en la alfombra", afirmó Coulthard, en una metáfora contundente que refleja su percepción de la falta de madurez del piloto de Ferrari. Para el expiloto, Leclerc aún no tiene la consistencia necesaria para luchar por el título mundial, algo que es crucial para un piloto de su talento.

La falta de consistencia de Leclerc

Uno de los puntos más críticos de Coulthard está relacionado con la falta de consistencia de Leclerc durante la temporada. A pesar de contar con un Ferrari que ha mostrado un rendimiento competitivo en varias carreras, el monegasco no ha sido capaz de mantener un nivel constante de resultados. Esto ha sido especialmente evidente al compararlo con su compañero de equipo, Carlos Sainz, quien ha logrado obtener mejores resultados en algunas ocasiones.

Leclerc ha mostrado destellos de su gran talento, pero ha tenido dificultades para mantenerse en la lucha por el campeonato. Actualmente se encuentra a 24 puntos de Lando Norris y a 86 de Verstappen, lo que refleja claramente su lucha por conseguir una mayor regularidad en su rendimiento.

La crítica a la madurez de Leclerc

Uno de los aspectos clave de las declaraciones de Coulthard es la falta de madurez que, según él, le falta a Leclerc para competir con los mejores del mundo. "Creo que Max llegó a la F1 como un producto terminado, solo con algunas asperezas, mientras que a otros les ha llevado un poco más de tiempo", comentó Coulthard, refiriéndose a la diferencia entre ambos pilotos.