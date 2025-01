La salida de Checo Pérez, bajo la lupa: un expiloto de F1 revela detalles sobre su ruptura con Red Bull

Aunque Sergio "Checo" Pérez tenía contrato con Red Bull hasta 2026, su desempeño en la temporada 2024 llevó a la escudería a tomar una decisión drástica: rescindir el acuerdo al término de la campaña.

A pesar de que el contrato había sido renovado recientemente, el rendimiento del piloto mexicano no cumplió con las expectativas del equipo. Según Helmut Marko, asesor de Red Bull, la decisión fue consensuada, incluyendo una indemnización. Por su parte, Christian Horner afirmó que Pérez seguirá vinculado a la estructura como embajador, aunque ya fuera del monoplaza.

Una ruptura lejos de ser amistosa

El expiloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, compartió en una entrevista con As que la separación entre Pérez y Red Bull no fue tan amigable como se había hecho creer.

"El cotilleo que he escuchado es que no fue muy amistosa", reveló el colombiano, sugiriendo que los desacuerdos financieros y de estrategia pudieron haber jugado un papel importante. Montoya especula que el equipo habría preferido mantener a Pérez hasta finales de 2025, pero las negociaciones económicas forzaron su salida anticipada.

¿Qué sigue para Checo Pérez?

Por el momento, Pérez se tomará un año sabático en 2025. Más allá de participar en exhibiciones ocasionales con Red Bull, su futuro en la Fórmula 1 es incierto. Con la llegada de nuevas normativas en 2026, queda la pregunta de si el mexicano querrá regresar al máximo nivel del automovilismo.

Opciones para el futuro

Montoya también sugirió que Alpine podría ser una opción viable para Pérez, especialmente si Jack Doohan, actual piloto del equipo, no cumple con las expectativas. "Sergio no era una opción antes, pero si Doohan no lo hace bien, podrían considerar alternativas", afirmó. Además, mencionó a Franco Colapinto, otro candidato potencial, pero cuya posición podría tambalearse ante la disponibilidad de un piloto experimentado como Pérez.

Un capítulo gris en la carrera del mexicano

La salida de Checo Pérez de Red Bull deja en evidencia que en la Fórmula 1, las decisiones no siempre se toman por rendimiento en pista, sino también por factores económicos y políticos. Su pausa en 2025 podría ser una oportunidad para reconfigurar su carrera o el inicio de una transición hacia nuevos desafíos lejos del "Gran Circo".