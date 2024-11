La tajante postura de Albon sobre Colapinto: un golpe directo que cambia el juego en la Fórmula 1

La Fórmula 1 es un mundo donde la competencia y el rendimiento siempre están a la orden del día. En este contexto, la llegada de Franco Colapinto al equipo Williams ha generado gran expectación.

Su inclusión en el equipo, tras reemplazar a Logan Sargeant, ha aumentado la presión sobre Alexander Albon, el piloto principal del equipo. Sin embargo, el británico de origen tailandés ha respondido con claridad ante las insinuaciones de que esta nueva competencia podría afectar su rendimiento.

A pesar de los rumores que señalan que la llegada de Colapinto podría poner en riesgo su desempeño, Albon ha dejado en claro su postura. En una entrevista reciente con Motorsport Week, el piloto de 28 años rechazó tajantemente la idea de que la llegada de su nuevo compañero de equipo haya generado un impacto negativo en su rendimiento.

