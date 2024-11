Lance Stroll no convence a nadie en la Fórmula 1, Fernando Alonso revela toda la verdad

Lance Stroll, piloto canadiense de Aston Martin, ha sido objeto de numerosas críticas a lo largo de su carrera en la Fórmula 1. Su rendimiento, su actitud y su relación con los medios de comunicación han sido puntos de controversia. Sin embargo, varios miembros clave del equipo, incluido Fernando Alonso, han defendido al joven piloto, resaltando aspectos que muchos parecen pasar por alto.

Las críticas a Lance Stroll

Desde su llegada a la Fórmula 1, Lance Stroll ha estado en el centro de la atención, pero no siempre de manera positiva. A menudo se le acusa de tener una actitud desganada y de no demostrar la pasión que se espera de un piloto de élite. Además, ser hijo del propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, no ha ayudado a que se le juzgue sin prejuicios. Muchos creen que su lugar en el equipo se debe más a su apellido que a su talento.

A pesar de ello, los resultados deportivos de Stroll, aunque discretos, no son suficientes para apagar las críticas. En su carrera, ha tenido coches poco competitivos, lo que ha limitado su capacidad para demostrar su verdadero potencial. Este factor es importante a la hora de evaluar su desempeño en la Fórmula 1.

El respaldo de Aston Martin

En Aston Martin, sin embargo, la percepción sobre Stroll es completamente diferente. Tom McCullough, director de rendimiento del equipo, ha salido en defensa de su piloto. Según McCullough, Lance Stroll es un profesional comprometido que trabaja bien con su equipo de ingenieros y que tiene un interés genuino en mejorar el coche. Además, resalta que, aunque su trato con los medios y el aspecto comercial de la Fórmula 1 no son su fuerte, dentro del equipo es muy apreciado.

"Está muy comprometido y trabaja muy bien con sus ingenieros. Fernando y Lance también trabajan bien juntos. Son muy abiertos entre ellos. Desde nuestro punto de vista, es bueno trabajar con Lance", afirmó McCullough, destacando el lado profesional de Stroll en el entorno de trabajo.

La defensa de Fernando Alonso

El piloto asturiano Fernando Alonso también ha mostrado su apoyo a Stroll. Según Alonso, Stroll ha sido víctima de una presión excesiva debido a la alta expectativa generada por su llegada a la Fórmula 1. A pesar de las críticas, Alonso resalta los logros previos de Stroll, como su éxito en categorías junior antes de llegar a la Fórmula 1, y señala que ha tenido pocos coches competitivos a lo largo de su carrera.

"Lo desafortunado para él es que durante el 90% de su carrera en la Fórmula 1, tuvo coches no competitivos. Eso es brutal para cualquier piloto", comentó Alonso. A su juicio, este factor ha sido determinante en la evolución de Stroll como piloto, y aseguró que, a pesar de las adversidades, sigue luchando por un coche competitivo.