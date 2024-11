Lando Norris se burla de Verstappen, se enciende la batalla

La rivalidad entre Lando Norris y Max Verstappen sigue siendo uno de los principales atractivos en la Fórmula 1 de 2024. Aunque Verstappen selló su título mundial en el Gran Premio de Las Vegas, el enfrentamiento con el piloto británico no se limita solo a la pista. A pesar de la buena relación que existe entre ambos fuera del circuito, las palabras de Verstappen tras su victoria encendieron de nuevo la chispa de la rivalidad.

En la última carrera que certificó su cuarto título mundial, Max Verstappen sorprendió con unas declaraciones que no cayeron bien en el equipo McLaren. El neerlandés sugirió que, de haber estado conduciendo un McLaren o un Ferrari, habría logrado el mismo resultado. Esta afirmación fue rápidamente rechazada por Norris, quien, aunque reconoce el talento de Verstappen, no dudó en criticar su postura.

A su llegada a Qatar, Norris no tardó en responder a las palabras de su amigo y rival. "Debería empezar a hacer comedia", dijo entre risas, dejando claro su desacuerdo con la idea de Verstappen. A pesar de su tono sarcástico, Norris no escatimó en elogios a la actuación de Verstappen durante toda la temporada. Reconoció que, sin la ayuda de su compañero de equipo, Sergio Pérez, el piloto de Red Bull ha tenido que enfrentarse solo a los retos del campeonato.

"Me quito el sombrero ante él", agregó Norris. Señaló que la falta de un compañero competitivo ha sido una ventaja, pero también una dificultad, pues Verstappen no tiene a nadie que le presione internamente dentro del equipo. Aun así, Norris resalta que, a pesar de ello, el dominio del neerlandés es incuestionable.

🗣️ Lando Norris: "Hay pros y contras de tener un compañero de equipo fuerte, y espero que en algún momento [Verstappen] tenga uno que le plante cara".



