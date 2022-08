Leclerc, Verstappen, Sainz y dos enemigos más por el título en 2023

La tensión se puede palpar en el ambiente tras el bombazo protagonizado por Fernando Alonso a comienzos de esta semana. El asturiano saldrá de Alpine conforme finalice la presente campaña y, aunque no se ha hecho oficial quién ocupará su puesto en el equipo francés en 2023, Beyond The Flag, reconocido medio estrechamente ligado a la categoría, ha hecho un primer sondeo de lo que deparará la F1 el próximo curso, un sondeo del que se puede extraer una conclusión muy a tener en cuenta: Charles Leclerc y Max Verstappen, los dos hombres que se están disputando el título en 2022, tendrán varios enemigos sobre la pista dispuestos a alejarles de la gloria, especialmente al piloto de Red Bull.

Aún con la duda de si Aston Martin podrá brindarle a Alonso el monoplaza competitivo prometido, lo que está claro es que, aparte del monegasco y del neerlandés, Carlos Sainz y Lewis Hamilton volverán estar en la pelea por el mundial.

Tras un arranque estrepitoso de Mercedes, el W13 está recuperando un ritmo muy gratificante y en los últimos compromisos se ha podido comprobar como la inferioridad del monoplaza plateado respecto a la cabeza de carrera no es tanta, siendo una buena prueba de ello la pole-position conseguida por George en Hungría.

En el caso de Ferrari, tanto Leclerc como Sainz partirán en igualdad de condiciones y, tras los primeros resultados de la temporada, Mattia Binotto decidirá a quién prestar mayor atención y otorgar mayores privilegios sobre la pista. Leclerc arrancó 2022 por todo lo alto y eso le brindó el liderazgo del equipo, pero en 2023 todo podría dar un giro de 180º, especialmente porque la progresión del madrileño está siendo muy positiva.

Volviendo a la composición de la parrilla y ya conocidos los integrantes de Ferrari, Red Bull, Mercedes y Aston Martin, las grandes dudas residen en McLaren, ya que Ricciardo podría tomar el testigo del asturiano en Alpine (su puesto lo ocuparía Oscar Piastri); Alfa Romeo, donde a día de hoy solo Valtteri Bottas tiene garantizado su asiento en la marca italiana; Williams, equipo en el que solo Alex Albon tiene asegurada su presencia en 2023; y Haas, quien cuenta únicamente con Kevin Magnussen como piloto oficial para el próximo desafío.