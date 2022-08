Hamilton aviva su enemistad con Verstappen con el ataque más doloroso

Fernando Alonso ha protagonizado la que es, sin duda, una de las noticias del año en el seno de la F1. Su fichaje por Aston Martin para la próxima temporada en sustitución de Sebastian Vettel ha supuesto una sorpresa de primera magnitud en el paddock, con especial énfasis en Alpine, que todavía no termina de creerse esta decisión del asturiano. Eso sí, el dos veces campeón del mundo no es el único que copa las portadas ya que el Gran Premio de Hungría dejó algunas conclusiones que Lewis Hamilton no ha querido dejar pasar… y haciéndolo de la forma más aguerrida posible: atizando a Max Verstappen, con quien no guarda una relación de lo más admirable, precisamente.

Tanto el inglés como el neerlandés mantuvieron una emocionante pelea por el título en 2021 que se saldó -con mucha polémica de por medio- con el piloto de Red Bull en la cima, algo que todavía no parece haber asimilado el británico.

Esta temporada Mercedes está muy lejos de poder hacer frente a ‘Mad Max’, pero Hamilton ha vuelto a reavivar esa particular guerra que mantuvieron la pasada campaña con unas declaraciones en las que atribuye la superioridad de Red Bull respecto al resto de escuderías a la potencia de su motor, no a la habilidad al volante de ‘Checo’ Pérez y, especialmente, Max Verstappen: “Creo que los Red Bulls probablemente todavía estén por delante. El hecho de que Max arrancó décimo, hizo un trompo y terminó 10 segundos por delante dice lo suficiente sobre su coche, pero creo que todavía hemos hecho grandes progresos y grandes pasos”, según ha recogido Crash.

En las últimas carreras el ritmo del W13 está siendo mucho más competitivo y se está acercando progresivamente a los tiempos de Ferrari y Red Bull, algo que a su vez ha permitido a Hamilton y a Russell medirse con los hombres que, por el momento, se han mostrado más potentes sobre la pista, Verstappen y Charles Leclerc, y algo que a su vez ha permitido al inglés y al neerlandés tener algunos encuentros sobre el asfalto en los que se ha palpado la tensión existente desde el 2021, pero la cual parecía ser más deportiva que nunca antes.

No obstante, con estas atrevidas palabras, el inglés ha calcinado la tregua existente entre ellos, aunque sigue siendo Max el que tiene más motivos para sonreír atendiendo a la diferencia abismal que existe entre ellos en la clasificación general, 112 puntos.

Eso sí, lo que está claro es que el segundo tramo del Mundial promete mucho… y no solo en la pista.