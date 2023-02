Lewis Hamilton gira 180º su futuro en la F1 y sorprende a Mercedes y Toto Wolff: no lo esperaban

Una de las grandes incógnitas que aún tiene pendientes por resolver Mercedes es sacar brillo al futuro de Lewis Hamilton. El piloto inglés acaba contrato esta temporada con la marca dirigida por Toto Wolff y aún hay muchas dudas sobre cuál será su decisión… a pesar de la insistencia mostrada por el austriaco para seguir trabajando al lado del heptacampeón del mundo.

En un primer momento el rendimiento del W14 que vio la luz ayer, 15 de febrero, tendrá muchas miradas puestas encima durante el transcurso de la próxima temporada se postulaba como el factor diferencial para aclarar las dudas de Hamilton acerca de una nueva extensión de contrato con la marca, pero las últimas declaraciones de Lewis no han podido ser más sorprendentes para Wolff y el resto de integrantes del equipo: la capacidad competitiva del monoplaza negro no influirá.

El rotativo británico Mirror se ha encargado de recoger las palabras en las que Hamilton despeja una de las dudas existentes acerca de su plan de futuro: “No siento que necesite que me lo demuestren. Siento que hemos demostrado una y otra vez a lo largo de los años que tenemos fuerza en profundidad. Tenemos a todos estos individuos increíblemente talentosos en el equipo, no perdemos esa habilidad. Esto es una familia para mí. No es coincidencia que hayamos ganado campeonatos mundiales en el pasado, no es que de repente pierdas la capacidad de hacerlo. Tengo la máxima confianza en todas las personas con las que he estado.”

La de 2023 será la décima campaña de Lewis Hamilton en Mercedes, una escudería que le ha permitido alcanzar el olimpo de la Fórmula 1 tras ganar cinco títulos mundiales durante su estancia en la misma.

Es cierto que la temporada pasada estuvo repleta de polémicas, por un lado, por su complicada relación con George Russell en los primeros meses del inglés en Mercedes y, más tarde, por la baja fiabilidad de un monoplaza que en ningún momento mostró capacidad para competir contra Max Verstappen, algo que Lewis espera que sí pueda darse en 2023… pero que no afectará a su futuro profesional.