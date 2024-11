Lewis Hamilton no puede más, la tensión con Mercedes aumenta y ya hay una decisión

Lewis Hamilton, el icónico piloto británico, se encuentra en un momento crítico de su carrera. A solo unas semanas de su traslado a Ferrari, el futuro que había imaginado parece lejano.

Después de doce años brillantes en Mercedes, donde logró numerosos récords, sus últimas carreras se han convertido en una pesadilla. Lo que comenzó como una prometedora temporada ha dado paso a un final agridulce.

Desde el Gran Premio de Estados Unidos, el Mercedes W15 ha mostrado un rendimiento deficiente. Hamilton ha expresado su descontento con el coche, calificándolo como el peor que ha pilotado en su carrera. Esta declaración refleja su frustración y la tensión creciente con su equipo. A pesar de haber conseguido victorias en Silverstone y Spa, la situación ha cambiado drásticamente.

We win and lose as a team. Proud to have led half of the race; the red flag was unfortunate and ultimately cost us a podium. Congrats to the top 3 for a great race and thank you Brazil for the amazing support 🙏🇧🇷 pic.twitter.com/GAM9XsL44E