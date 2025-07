Lewis Hamilton pide a Ferrari algo que enfurece a Charles Leclerc

Lewis Hamilton no ha dejado indiferente a nadie con sus últimas declaraciones. En el Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto británico dejó claro cuál es su objetivo en Ferrari: quiere que el próximo monoplaza nazca con su ADN. Es decir, que el coche se desarrolle principalmente según sus indicaciones y estilo de pilotaje, y no basándose en las preferencias de Charles Leclerc, el piloto estrella del equipo desde hace años.

Lewis Hamilton ha explicado que, aunque está aprendiendo mucho de Leclerc, su idea es que el coche se adapte a su manera de conducir. Esta petición es especialmente importante de cara a la nueva normativa que la Fórmula 1 estrenará en 2026. Para Lewis, este es un paso clave para que Ferrari pueda volver a ser el equipo dominante que fue en otras épocas.

En Austria, Ferrari dio un paso adelante, aunque quedaron detrás de los McLaren. Hamilton confía en que eso es solo el inicio y que, trabajando con los ingenieros, podrá ayudar a crear un Ferrari más competitivo y que refleje su estilo único. “Estoy trabajando con Loic Serra y con todo el equipo en Maranello para asegurar que el próximo monoplaza pueda llevar un poco de mi ADN”, afirmó.

Charles Leclerc is the driver who has delivered our most challenging and special victories/podiums in recent years. It is out of the question for him to be overlooked in any planning.



