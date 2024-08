Luz de esperanza para Checo Pérez; el mexicano tiene nuevo ingeniero: GP de Países Bajos a la vista

El receso veraniego llegó a su fin y es semana de carrera tras varios días sin competición y con los pilotos a la espera de recibir luz verde para iniciar con los trabajos respectivos con sus escuderías. El Gran Premio de Países Bajos ya es un hecho, con Red Bull liderando una vez más en el Mundial de Constructores y Pilotos, con un Max Verstappen que no tiene el mejor rendimiento de su monoplaza y un Sergio Pérez que recibió una noticia que puede cortar su mala racha de derrotas: el campo de ingeniero.

El corredor mexicano no la ha pasado bien en los últimos meses, o al menos hasta lo que va de la competencia. Más de una noticia ha situado a Checo en otro equipo, pero Red Bull ratificó su confianza por Pérez para este 2024. Ahora, el mismo ya no tendrá a disposición a su ingeniero de rendimiento Hugh Bird, sino Richard Wood. Una noticia que puede acabar con la pesadilla del piloto y que podría ser tomado como una aliciente para empezar desde cero y sacar resultados positivos.

En el segundo cuarto de la temporada de este 2024 Sergio Pérez vivió una mala racha que no tuvo límite de parar. En ese momento Hugh Bird estuvo a cargo del asesoramiento del auto, pero esta vez no será así. Según indica 'ESPN', el ingeniero se ausentará tras haber solicitado un permiso por paternidad. Esto quiere decir que Richard Wood asumirá el cargo y cabe precisar que conoce bien al latinoamericano.

