Magnussen anuncia su futuro fuera de la F1, nuevo desafío para 2025

Kevin Magnussen ha decidido poner fin a su etapa en la Fórmula 1. El piloto danés, que ha competido en la categoría reina del automovilismo durante diez años, ha confirmado que no estará en la parrilla de la F1 en 2025. Después de varias temporadas con el equipo Haas, Magnussen ha anunciado su cambio de rumbo hacia un nuevo desafío en su carrera.

A partir de 2025, Magnussen se unirá al equipo BMW M Motorsport, donde será piloto oficial. Competirá con el BMW M Hybrid V8, un coche de última generación diseñado para la categoría LMDh (Le Mans Daytona h). Este programa se centrará en las competiciones de resistencia, una disciplina muy diferente a la Fórmula 1, pero igualmente prestigiosa.

Let’s give a heartfelt welcome to Kevin Magnussen as he joins the BMW M family! 🙌✨



The 32-year-old Danish racing star is officially becoming a BMW M works driver and will take the wheel of the BMW M Hybrid V8 next year. 🏎️💨 pic.twitter.com/mtSiwJj0ox