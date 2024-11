Magnussen asegura que Qatar será la "carrera más dura"

Con la Fórmula 1 acercándose al Gran Premio de Qatar, la tensión en el paddock se eleva. Para muchos pilotos, el Circuito Internacional de Lusail representa un reto único. En esta ocasión, Kevin Magnussen ha compartido su visión sobre lo que se avecina, destacando la dureza física y mental que caracteriza a este evento.

El trazado de Lusail es reconocido por su diseño fluido y de alta velocidad. A pesar de no contar con las características tradicionales de otras pistas, la falta de rectas largas y las curvas rápidas convierten a esta pista en una de las más exigentes. Magnussen describe el circuito como más adecuado para motocicletas que para monoplazas: “Es una pista de super alta velocidad, más como una de motocross que una de Fórmula 1. Nunca realmente frenas en línea recta, todo se siente más como navegar.”

