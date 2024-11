Max Verstappen lanza su queja más dura contra la Fórmula 1, silencio absoluto

La Fórmula 1 se encuentra en el centro de una controversia que afecta a sus principales figuras. Max Verstappen y Charles Leclerc, dos de los pilotos más destacados del campeonato, han sido sancionados por usar palabrotas durante ruedas de prensa. Este tipo de medidas ha generado un fuerte rechazo en la comunidad de pilotos, quienes consideran que se están imponiendo restricciones excesivas a su libertad de expresión.

La Asociación de Pilotos de la Fórmula 1 (GPDA, por sus siglas en inglés) ya ha levantado la voz en protesta. Sin embargo, la reacción de la organización que regula el campeonato ha sido el silencio. Para Verstappen, la situación refleja un problema mayor: la creciente presión para mantener un discurso políticamente correcto.

En declaraciones recogidas por Racing News 365, Verstappen, actual líder del campeonato, mostró su descontento con las recientes decisiones de la Fórmula 1. Según el neerlandés, estas normas no solo limitan la espontaneidad, sino que también restan disfrute al deporte.

