Max Verstappen pone en duda su futuro en la F1 y dispara alarma en Red Bull

La temporada 2024 de la Fórmula 1 aún está lejos de empezar, pero ya se empieza a hablar del futuro de uno de los pilotos más destacados de la historia reciente: Max Verstappen. El neerlandés, campeón del mundo en tres ocasiones, ha dejado entrever su descontento con ciertos aspectos del deporte, lo que ha generado preocupación en su equipo, Red Bull.

Uno de los motivos principales por los que Verstappen está tan molesto es la sanción que la FIA le impuso este año por un comportamiento verbal inadecuado. Tras un incidente en el que usó un lenguaje ofensivo, la Federación Internacional de Automovilismo decidió castigar al piloto con una sanción ejemplar: le obligaron a cumplir con servicios comunitarios en Ruanda. Esta medida fue vista como un castigo innecesario por parte de Verstappen, quien no ha dudado en expresar su frustración.

Verstappen champion in ‘25? Steward Herbert doesn’t think so:



— Former F1 driver and FIA Steward Johnny Herbert predicts McLaren will dominate the 2025 season, naming Oscar Piastri and Lando Norris as the key title contenders.



— “The next big head-to-head next season is going… pic.twitter.com/eRCiScdtJz