Max Verstappen responde a las críticas de Lewis Hamilton: el dardo contra Mercedes y sus rivales

Max Verstappen y Lewis Hamilton siguen cruzando declaraciones después de que el británico volviese a hablar sobre el rendimiento de los pilotos de Red Bull y la falta de competitividad que hay por el campeonato.

Los rivales del recordado año 2021 no dejan pasar la oportunidad de continuar con un pique que será difícil de resolver mientras ambos sigan en la Fórmula 1. El piloto holandés no ha dejado pasar las palabras de su oponente y ha lanzado un mensaje a Mercedes sobre lo que debería hacer para recortar la distancia que separa a las dos escuderías más laureadas de los últimos años.

Hamilton comenzó elogiando la labor de Red Bull, pero terminó destacando lo que falla: "El coche es increíble, el piloto está haciendo un trabajo increíble, muy consistente, el equipo de boxes está haciendo un gran trabajo, los mecánicos están haciendo un buen trabajo, la estrategia está haciendo un buen trabajo, está en el punto, no se les puede criticar. En mi opinión, Valtteri, y en realidad todos mis compañeros de equipo, han sido más fuertes que los compañeros que tuvo Max. Jenson (Button), Fernando (Alonso), George (Russell), Valtteri (Bottas), Nico (Rosberg)... He tenido muchos. Todos fueron muy consistentes y Max nunca ha competido contra nadie así". Palabras que dejan en mal lugar a Checo Pérez. El mexicano no está pudiendo competir por el campeonato, aunque tuvo un papel decisivo en la rivalidad de 2021.

La respuesta del holandés

Verstappen contestó con contundencia: "Tal vez esté un poco celoso de mi éxito actual. Este tipo de declaración... posiblemente piense que está ganando algo con eso, pero a mí no me importa. Creo que a Mercedes le resulta muy difícil lidiar con la derrota después de todos estos años ganando tanto. En algún momento tienes que ser realista y luego tienes que poder apreciar lo que están haciendo otros equipos. Hicimos lo mismo cuando ellos dominaban y también dijimos: 'Tenemos que trabajar más duro porque no somos lo suficientemente buenos. Puedes seguir gritando y chillando que lo que hacemos no es tan especial... sólo tienes que lidiar contigo mismo”, decía el dos veces campeón de Fórmula 1, lanzando un dardo al piloto de Mercedes.