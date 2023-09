Verstappen aviva la rivalidad con Hamilton y Red Bull será rotundo con su ‘no’: ¿compañeros en 2026?

La Fórmula 1 se ha convertido en una especia de juego de niños para Max Verstappen, el piloto neerlandés está demostrando una superioridad aplastante en esta edición del Mundial de F1, donde ha sido capaz de ser el ganador de todas las carreras de la temporada, a excepción de Arabia Saudí y Azerbaiyán, donde fue segundo. Mostrando así, una superioridad nunca antes vista en esta competición gracias a un coche descomunalmente rápido y a un talento superior al del resto del mundo.

Nuevos estímulos para Verstappen

Ante el probable aburrimiento de Max al no encontrar competencia, el neerlandés, seguro que desea poder competir con algún otro piloto. En este sentido, en declaraciones para Motorsport.com, la leyenda, Jacques Villeneuve, afirmó que creía que Max quiere a Hamilton de compañero de equipo: “Creo que Max probablemente querría a Lewis para poder mostrar al mundo que puede vencerle. Pero no estoy seguro de que si Red Bull querría eso. No lo sé”. Y es que, en Red Bull saben que tienen al caballo ganador y sumar en el equipo a otro gallo no sería la mejor de las ideas, especialmente, a sabiendas de su conflictivo pasado en 2021.

La realidad es que, en 2021, la dura rivalidad entre Verstappen y Hamilton nos regaló el mejor mundial de todos los tiempos. Sin embargo, un final lleno de polémica acabó ensuciando una victoria que pudo no acabar de satisfacer a Versatppen, que quiere dejar claro que es el mejor de la parrilla, algo que solamente podría demostrar compitiendo en igualdad de condiciones con el inglés.

Por otro lado, lo más normal es que Hamilton renueve su contrato con Mercedes hasta 2026, hecho que bloquearía, por ahora, cualquier opción. Hecho que, sumado con la ya avanzada edad de Lewis, hace que el sueño de Verstappen esté lejos de cumplirse.

Así pues, Jacques Villeneuve ha puesto sobre la mesa un escenario que pocos hubieran imaginado, pero que tiene todo el sentido del mundo, ya que la realidad es que Verstappen no cuenta con ninguna competencia hoy en día, bien sea por culpa de su monoplaza o por sus inigualables habilidades a los mandos del Red Bull.