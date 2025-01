Max Verstappen sorprende a todos, señala quién es su mejor compañero

Max Verstappen debutó en la Fórmula 1 en 2015 con la Scuderia Toro Rosso, el equipo filial de Red Bull Racing. Compartió filas con Carlos Sainz, otro joven talento que llegó con grandes expectativas. La rivalidad entre ambos marcó los inicios de sus carreras en la categoría reina del automovilismo, dejando claro que Verstappen tenía un potencial sobresaliente.

En 2016, Verstappen fue promovido al equipo principal, Red Bull Racing, donde tuvo como compañero a Daniel Ricciardo. El australiano, conocido por su carisma y habilidad al volante, se convirtió en un referente y aliado para el joven holandés. La pareja mostró un nivel competitivo alto y protagonizó grandes duelos en pista. Sin embargo, Ricciardo dejó el equipo a finales de 2018, lo que abrió las puertas a nuevos pilotos.

