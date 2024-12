McLaren lo tiene claro, su estrategia clave para superar a Max Verstappen en 2025

La escudería McLaren ha sido un nombre histórico en la Fórmula 1, logrando varios campeonatos de constructores a lo largo de los años. Sin embargo, en los últimos tiempos, el equipo ha tenido dificultades para superar a Max Verstappen, el dominante piloto neerlandés de Red Bull.

Aunque Verstappen no siempre cuenta con el monoplaza más rápido, su habilidad y consistencia lo han llevado a ganar cuatro títulos mundiales consecutivos, dejando a la competencia atrás. En McLaren, sin embargo, no pierden la esperanza y ya tienen claro cómo piensan superar a Verstappen en 2025.

Andrea Stella, director de McLaren, ha comentado que la temporada 2024 estuvo marcada por una gran competitividad entre varias escuderías. Cuatro equipos luchaban por la victoria en cada carrera, lo que generó una temporada emocionante pero también cargada de tensión. Desde McLaren, prefieren un campeonato donde haya una clara diferencia de rendimiento, aunque no necesariamente con más emoción.

Does extra wind tunnel time really help? Stella says: ‘That’s not the case’



— McLaren team principal Andrea Stella reflected on how reduced wind tunnel time might affect McLaren’s 2025 and 2026 car development, emphasizing quality over quantity in aerodynamic advancements.



—… pic.twitter.com/CEcERRmCgI