¿Mejor que Hamilton? La impactante confesión de un campeón sobre Fernando Alonso

El debate lleva años sobre la mesa: ¿Quién es mejor, Fernando Alonso o Lewis Hamilton? Esta vez ha sido Jacques Villeneuve, campeón del mundo en 1997, quien ha dado su opinión. Y no se ha andado con rodeos.

Durante su participación en el podcast The Red Flags, al canadiense le pidieron que eligiera entre varios campeones del mundo. Cuando salió el nombre de Alonso frente a Hamilton, lo dijo sin titubeos: "Fernando es mejor".

Villeneuve no se dejó impresionar por los siete títulos de Hamilton. Según él, la cantidad de campeonatos no lo es todo. “Hamilton ha tenido años muy fáciles, con coches muy superiores”, explicó. Y añadió que, en muchas carreras, simplemente desaparecía. “De repente se encendía la luz y volvía a ser un asesino en pista, pero no siempre estaba”, criticó.

En cambio, con Fernando, eso no pasa. Para Villeneuve, Alonso siempre está ahí, con cualquier coche, en cualquier circunstancia. Constancia y garra, por encima del palmarés.

Villeneuve pone a Alonso por delante de Hamilton: "No se trata de la cantidad de títulos"



🗣️"Siempre ha tenido temporadas en las que desaparecía en algunas carreras. No estaba y de repente se le encendía la luz y volvía a ser un 'killer'. Mientras que Alonso siempre está ahí"… pic.twitter.com/bGaCwEIomD — SoyMotor.com (@SoyMotor) July 23, 2025

¿Palmarés vs talento puro?

Es cierto que Hamilton tiene siete títulos. Es un dato que impone. Pero Villeneuve cree que eso no refleja toda la verdad. “Incluso Bottas podría haber ganado algún campeonato si Hamilton no estuviera”, dijo. Un dardo directo, que cuestiona cuánto mérito individual hay en esos logros. Además, Villeneuve señaló que Hamilton se volvió complaciente tras sus primeros títulos. “Fue un gran shock para él darse cuenta de que tenía que volver a luchar como al principio”, explicó. Y es ahí donde cree que Alonso brilla más: porque nunca dejó de pelear.

Si miramos atrás, a Fernando le han faltado solo unos pocos puntos para ganar en 2007, 2010 y 2012. Especialmente en 2010 y 2012, lo hizo con un Ferrari claramente inferior al Red Bull. Y aún así, luchó hasta la última carrera.

Puede que el debate nunca tenga una respuesta definitiva. Pero cuando un campeón como Villeneuve se moja así, deja claro que, al menos para él, el talento y la constancia de Alonso superan incluso a los números de Hamilton. Una opinión que, sin duda, reabre la conversación. Una leyenda reconoce a otra, y en este caso, Villeneuve no tiene dudas: Alonso es el verdadero referente de su generación.