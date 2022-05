Mercedes mejora y Hamilton se lo cree, Ferrari dictará sentencia

Ferrari está siendo la escudería dominante en el Gran Premio de España, la sexta prueba del Mundial de Fórmula 1. Charles Leclerc fue el más rápido de los entrenamientos libres, mientras que Carlos Sainz acabó cuarto los segundos libres del viernes. La esperada sorpresa, aunque parezca contradictorio, la están dando los Mercedes.

George Russell y Lewis Hamilton, acabaron segundo y tercero los segundos entrenamientos del viernes y plantarán batalla a Ferrari después de haber mejorado mucho. Y es que Mercedes incorporaba mejoras aerodinámicas en España, unas mejoras de las que se esperaba mucho y que vieron refrendado ese pensamiento con los libres del viernes.

El principal problema a mejorar en el monoplaza era el conocido como "porpoising", un problema en el suelo del coche, algo que parecen haber solventado en gran medida. Lewis Hamilton se mostró muy optimista con la mejora introducida en España. “Es la primera vez que hemos conducido por una recta sin rebotar. Seguimos teniendo algo de porpoising pero es mucho mejor. Así que se está empezando a aprovechar un poco el potencial de nuestro monoplaza”, explicó.

El siete veces campeón del mundo es consciente de que se ha dado un gran paso en Mercedes. "No somos los más rápidos aún, pero estamos en el camino", apuntó.

Russell comparte el optimismo de Hamilton sobre la solución al problema del "porpoising". "Definitivamente no tenemos ese problema con el rebote en las rectas", aseguró.

Eso sí, el joven piloto de Mercedes no se muestra tan confiado a la hora de hablar de superar a Ferrari y Red Bull. "No hay ninguna razón por la que no podamos estar igual de cerca de la cabeza de lo que hemos mostrado, sino incluso un poco más cerca. Pero hay diferentes tipos de modos de potencia, y creo que tanto Red Bull como Ferrari usaron sus mapas de potencia más bajos. Así que ahí tienen algo de ventaja", argumentó.

El Gran Premio de España es una prueba de fuego para gran parte de las escuderías, que verán como en Barcelona consiguen superar sus principales problemas o como caen en picado para lo que resta de Mundial.