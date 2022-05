Notición para Hamilton y mazazo para Russell, Wolff alborota Mercedes

La cita de Montmeló está al caer y Mercedes ya está preparando el que puede ser un fin de semana trascendental para el desarrollo del Mundial. Toto Wolff sabe que es la última oportunidad del Hamilton y Russell para realizar una gran actuación con un doble efecto: despejar las dudas generadas hasta el momento y posicionar a sus pilotos como serios aspirantes al título, algo que supondría un revés inesperado para Charles Leclerc y Max Verstappen.

Además, el director del equipo ha esclarecido que el W13 está ante una de su última oportunidad para convencer de ser un monoplaza competitivo de cara a las aspiraciones de la marca y, si en Barcelona no mejoran las prestaciones de los dos pilotos británicos, las decisiones podrían a ser drásticas, a pesar de que Wolff aún confía en este proyecto, tal y como ha recogido Crash: “Somos fieles al concepto actual. No estamos mirando a la señora de al lado y si nos gusta más o no, porque sigue siendo bueno. De hecho, debemos entender, antes de tomar la decisión de cambiar a otro concepto, dónde no funciona este".

Barcelona puede suponer un punto de inflexión en el campeonato, pero Mercedes es protagonista hoy por otra noticia que ha alborotado el box y el paddock ya que es una duda que muchos aficionados se veían formulando en las últimas semanas. El buen rendimiento de George Russell, a pesar de los problemas de Mercedes, y las malas prestaciones de Hamilton dejaba entrever que quizá el equipo orientara ahora su atención al expiloto de Williams, algo que no ocurrirá y que Wolff ha querido poner de manifiesto de una forma tajante. Según ha apuntado Express, el mandamás ha negado las afirmaciones de que Russell es ahora el piloto estrella tras las impresionantes actuaciones registradas, superando a Lewis en cuatro de las cinco carreras disputadas hasta la fecha.

No obstante, a pesar de este mazazo, el austriaco también ha tenido palabras repletas de satisfacción hacia el joven piloto de 24 años por su rendimiento en lo que va de campaña: “George está haciendo un buen trabajo, pero eso es exactamente lo que esperábamos de él, por eso está en Mercedes".