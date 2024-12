Mercedes reacciona ante el ‘sabotaje’ a Hamilton, la controversia sigue creciendo

Mercedes vive una situación ambigua. Mientras que el rendimiento de George Russell ha sido destacado, las últimas actuaciones de Lewis Hamilton no han estado a la altura de sus expectativas.

El siete veces campeón del mundo no está concluyendo su etapa en la escudería alemana de la forma en que habría deseado, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible trato preferencial hacia su compañero. La situación se agrava con rumores de que Mercedes podría estar favoreciendo a Russell sobre Hamilton, una teoría que ha generado gran controversia.

Toto Wolff, director del equipo, ha respondido con firmeza a estas acusaciones. A pesar del mal momento que atraviesa Hamilton, Wolff se ha centrado en resaltar el legado y los logros del piloto británico durante su tiempo en Mercedes. En vísperas de la última carrera en Abu Dhabi, Wolff defendió la relación histórica entre Hamilton y el equipo, subrayando que los comentarios externos no deberían empañar lo que han logrado juntos a lo largo de los años.

Wolff lashes out at 'nonsense' conspiracies: 'Idiots who don't understand!':



