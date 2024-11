Mercedes se la juega con Hamilton, el golpe que deja a Ferrari contra las cuerdas

La Fórmula 1 vive una etapa de grandes cambios de cara a la temporada 2025. La reciente noticia sobre la salida de Lewis Hamilton de Mercedes para unirse a Ferrari ha sacudido el mundo del automovilismo.

Este movimiento no solo pone a Mercedes en una posición complicada, sino que también fortalece a Ferrari, dejándola con una dupla de ensueño junto a Charles Leclerc.

Después de más de una década de éxitos, incluyendo seis títulos mundiales con Mercedes, Lewis Hamilton se despide de las Flechas Plateadas. Su salida deja un vacío difícil de llenar. Toto Wolff, jefe del equipo, ha expresado su sorpresa y frustración por la partida del británico. Según Wolff, la decisión de Hamilton llegó en un momento crítico, complicando la posibilidad de negociar con otros pilotos de alto calibre como Lando Norris o Charles Leclerc.

Mercedes ahora debe reorganizarse. La incorporación de Carlos Sainz a Williams, un piloto con vínculos previos con Mercedes, podría ser un movimiento estratégico. Sin embargo, está claro que el equipo alemán enfrenta un desafío considerable para mantener su posición dominante en la parrilla.

En Ferrari, la llegada de Hamilton ha generado expectativas altísimas. El equipo italiano lleva años buscando recuperar la gloria que no alcanza desde 2007. Fred Vasseur, jefe de la escudería, se muestra confiado en la rápida adaptación del británico al equipo. Según Vasseur, Hamilton no necesitará mucho tiempo para aclimatarse gracias a su vasta experiencia.

Ferrari tiene un plan claro para integrar a su nueva estrella. Se espera que participe en pruebas con coches más antiguos y, posteriormente, en las prácticas de pretemporada en Bahréin. Esta preparación es clave para que Hamilton y Leclerc formen una dupla competitiva que aspire al campeonato en 2025.

According to Sky Sports Italy, Lewis Hamilton's first day at Ferrari has already been set, the date is still an absolute secret.



Lewis' base in Maranello will be the home of Enzo Ferrari. Until now, only one driver had had this privilege: Michael Schumacher. pic.twitter.com/DYAQ9ZIjp1