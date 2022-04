Ni Alpine lo entiende: Alonso está a la altura de Leclerc y Verstappen

Alpine sigue sin encontrar respuestas a las muchas incógnitas que han surgido en el box tras la celebración de las cuatro primeras carreras de la temporada. Aunque el equipo vaticinó una mejora sustancial en el rendimiento de los monoplazas de Fernando Alonso y Esteban Ocon, ninguno de los pronósticos establecidos se está cumpliendo y de ahí que la tensión cada vez esté inundando más el seno del equipo.

No obstante, es Fernando Alonso quien ha salido peor parado de este arranque de campeonato ya que el asturiano se ha visto obligado a retirarse antes de tiempo en tres de los cuatro compromisos disputados, señal inequívoca de que la escudería dirigida por Laurent Rossi no le ha provisto del arma prometida para poder luchar por los primeros puestos de la clasificación. Y es que la sensación que se vive en el paddock es que Alpine está privando -indirectamente- a Alonso de ser un digno rival para los hombres que están ocupando las posiciones de cabeza en estos primeros eventos del curso. Es uno de los mejores pilotos sobre la pista y en cuanto a habilidad al volante, nada tiene que envidiar a Verstappen o Leclerc.

Y no lo decimos nosotros en Don Balón, sino las personalidades que han saltado a escena en las últimas semanas para ensalzar las buenas prestaciones del bicampeón del mundo sobre el asfalto y las cuales no han tenido el premio esperado. Ahora ha sido Michael Schmidt, un reconocido periodista alemán ligado estrechamente a la categoría, el que ha puesto de manifiesto el ambiente de estupefacción que se viene en la marca gala con sede en Enstone: “El Alpine es un coche rápido cuando miras los resultados de la clasificación, pero no es un coche de domingos. Los ingenieros me contaron que Fernando entiende los neumáticos mejor que nadie y, a pesar de ello, él no tiene oportunidades de hacer algo grande”.

De estas palabras se pueden extraer varias conclusiones: la primera, que Alpine está siendo la gran decepción del Mundial junto a Mercedes; la segunda, que los dos puntos cosechados por Alonso hasta ahora no hacen justicia a su nivel; y tercero, que de no ser por su equipo el español podría estar peleando por el título, siendo así un rival firme para Leclerc y Verstappen, los dos hombres que de momento han brillado más sobre la pista.