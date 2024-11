Niegan los rumores sobre el fichaje de Max Verstappen en Mercedes, el futuro es incierto

Los rumores sobre un posible fichaje de Max Verstappen por el equipo Mercedes han vuelto a la palestra, pero Toto Wolff, jefe de la escudería alemana, ha negado rotundamente estas especulaciones.

A pesar de las especulaciones que rodean el futuro del piloto neerlandés, Wolff ha reiterado que, aunque existe una buena relación entre ambos, el futuro sigue siendo incierto. En una reciente entrevista, el dirigente austriaco dejó claro que no hay garantías sobre lo que ocurrirá en los próximos años.

La relación entre Wolff y Verstappen

En varias ocasiones, Toto Wolff ha destacado la excelente relación que mantiene con Max Verstappen y su familia. Aunque ambos son rivales en la pista, Wolff ha asegurado que su relación personal no ha sufrido por las tensiones que se han dado en el pasado. En una entrevista con el High Performance Podcast, Wolff destacó: "Nos llevamos muy bien, no siempre a la vista del público". De este modo, dejó claro que los conflictos en la pista no afectan su amistad fuera de ella.

A pesar de la fuerte rivalidad vivida, especialmente durante la temporada 2021, en la que Verstappen y Lewis Hamilton lucharon intensamente por el campeonato, Wolff ha explicado que esos momentos difíciles no han dejado huella en su relación personal. "La relación está intacta", concluyó, demostrando que, a pesar de las tensiones en el pasado, el respeto mutuo sigue vigente.

Rumores sobre su salida de Red Bull

La situación dentro de Red Bull ha generado diversos rumores sobre una posible salida de Max Verstappen del equipo. Algunos especulan que, debido a la presión que enfrenta la escudería en ciertos momentos, el piloto podría estar considerando su futuro a largo plazo.

Sin embargo, Verstappen ha sido claro en varias ocasiones al reafirmar su compromiso con el equipo de Milton Keynes, confirmando su contrato hasta 2028. A pesar de ello, el rendimiento de Red Bull no siempre ha sido consistente, lo que ha alimentado la incertidumbre sobre la permanencia de Verstappen en el equipo.

El futuro de Verstappen sigue siendo incierto

A pesar de que Red Bull sigue siendo la escudería dominante en la Fórmula 1, la pregunta sobre si Max Verstappen cambiará de equipo en el futuro sigue flotando en el aire. Toto Wolff, aunque reconoció que Verstappen es un "gran piloto", subrayó que no se puede predecir lo que sucederá en los próximos años.

El austriaco destacó que, aunque en el pasado existieron conversaciones reales sobre fichar al piloto, las circunstancias han cambiado, y la situación está fuera de su control. "Sólo Dios sabe si algún día competirá para Mercedes", comentó Wolff, dejando claro que no hay nada confirmado.