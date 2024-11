Óscar Piastri se convierte en la amenaza de la Fórmula 1 en las últimas carreras

Óscar Piastri está listo para dejar una marca importante en las últimas carreras de la temporada 2024 de la Fórmula 1. El piloto australiano, que debutó con McLaren este año, ha demostrado que tiene el talento y la ambición para desafiar el estatus quo dentro de su equipo.

Óscar Piastri llegó a McLaren con una gran reputación tras su paso por las categorías inferiores. Desde el principio, mostró que no estaba dispuesto a ser solo un piloto de apoyo. En la carrera de Monza de este año, por ejemplo, dejó claro que su competitividad y agresividad en pista son notorias. Su adelantamiento a Norris fue uno de los momentos más destacados de la temporada, aunque también generó tensiones dentro del equipo.

A raíz de ese episodio, McLaren tuvo que implementar órdenes de equipo para asegurar que Norris mantuviera la prioridad en ciertas situaciones. Sin embargo, Piastri no tardó en mostrar su capacidad para ajustarse a las necesidades del equipo.

Con el campeonato de 2024 ya prácticamente asegurado para Max Verstappen, las últimas carreras de la temporada ofrecen a Piastri la oportunidad de reposicionarse en el equipo. Como su ex-estratega, Bernie Collins, ha señalado, Piastri tiene la posibilidad de afirmar su rol dentro de McLaren de cara a la temporada 2025. Collins ha comentado que este es el momento ideal para que Piastri demuestre que no está dispuesto a ser el piloto número dos del equipo.

La oportunidad de competir de manera más equitativa con Norris en las próximas carreras es crucial para Piastri. Si consigue buenos resultados y demuestra que puede luchar por la victoria, su posición en el equipo podría cambiar significativamente para el futuro cercano.

