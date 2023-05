Palo de Alonso a Ferrari que engrandece a Aston Martin y provoca lágrimas de Sainz y Leclerc

Sin duda alguna la alegría que se vive en Aston Martin desde que comenzó el Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahréin está más que justificada atendiendo al gran rendimiento ofrecido por Fernando Alonso. El piloto español ya se entusiasmó antes de aterrizar en la escudería verde, pero el trabajo del equipo está siendo maravilloso y fruto de ello se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del campeonato.

Eso sí, esta vez el asturiano ha sido el foco de las miradas por unas declaraciones en las que ataca vilmente a Ferrari y la consiguiente labor de su equipo cuando formaba parte de la marca de Maranello: “Cuando estaba en Ferrari, siempre estuvimos cerca de ellos y nunca cometimos un error; luchamos por el campeonato mundial durante tres de los cuatro años hasta la última carrera gracias a nuestra constancia. Afortunadamente para nosotros, ahora hay más inconsistencia en Ferrari y ganamos más puntos que ellos”.

Se puede afirmar de forma tajante que Fernando Alonso ha encontrado en Aston Martin un sentimiento de ilusión que hace mucho tiempo que no hallaba en el seno de la Fórmula 1 y, aunque también es consciente de que pelear por el título es prácticamente imposible dada la superioridad mostrada por Red Bull, no ha dudado en ensalzar la genial labor de su equipo… con recadito incluido para los italianos: “Siempre he estado trabajando duro, pero probablemente no tenía al equipo creyendo en mi desempeño, en mi habilidad para poner a punto el auto y seguir adelante. Y también nunca tuve un auto rápido como el que tengo ahora. Así que creo que esa es la razón. No cambié nada, pero Aston Martin lo cambió todo para mí”, comentó a Crash.

Es más, a colación de estas palabras cabe recordar que hace algunas semanas atrás el propio Alonso confirmó que nunca había tenido una relación tan gratificante con un compañero de equipo, algo que, mirando a Ferrari, deja por los suelos a un Felipe Massa con el que no encontró la sintonía necesaria para poder cuajar temporadas gratificantes, amén de los innumerables problemas del monoplaza rojo para asomarse a los puestos de cabeza.

Es más, esos problemas de competitividad presenciados en el pasado siguen atormentando a Charles Leclerc y Carlos Sainz, quienes han firmado sendos esperpentos iniciales en el presente campeonato de Fórmula 1 y quienes, tras escuchar estas palabras, no tienen grandes motivos para ilusionarse.