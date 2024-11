Pierre Gasly celebra a lo grande el doble podio de Alpine y lanza un aviso a sus rivales

El Gran Premio de Brasil se convirtió en un escenario de sorpresas y emociones. Pierre Gasly, piloto de Alpine, logró un impresionante tercer puesto después de comenzar desde la 13ª posición. Esta hazaña no solo resalta su talento, sino que también señala un cambio positivo para el equipo. A continuación, se detallan los aspectos más destacados de esta memorable carrera.

Un inicio complicado

La carrera en Brasil no comenzó de la mejor manera para Gasly. A pesar de que su compañero de equipo, Esteban Ocon, partió desde la cuarta posición, Pierre tuvo que afrontar una jornada complicada. La clasificación, afectada por la lluvia, dejó a Gasly lejos de los lugares deseados. "No fue una buena vuelta en Q2", reconoció después de la carrera. Sin embargo, este resultado inicial no detuvo su determinación.

El día de la carrera estuvo marcado por la imprevisibilidad. Con una pista cambiante y condiciones difíciles, Gasly vio una oportunidad para avanzar. "Había que creerlo en el pasado", comentó. Su esfuerzo le permitió avanzar diez posiciones y colocarse en el tercer lugar. Este resultado fue una sorpresa no solo para él, sino para toda la comunidad de la Fórmula 1. "Creo que nadie habría apostado por ello", enfatizó Gasly.

La importancia del podio para Alpine

El doble podio de Alpine es un gran impulso para el equipo. Gasly y Ocon terminaron segundo y tercero, respectivamente, logrando un total de 33 puntos en una sola carrera. Esta suma es crucial, ya que Alpine ha estado luchando por mantenerse competitivo en la clasificación de constructores. "Hemos superado a Haas por tres puntos", dijo Gasly, subrayando la relevancia de este resultado a falta de solo tres carreras para el final de la temporada.

Un factor decisivo en la carrera fue la bandera roja causada por un accidente. Gasly, al igual que otros pilotos, se benefició de esta interrupción. La pausa le permitió cambiar neumáticos sin perder tiempo en pista. "No paré a cambiar neumáticos, pero pude hacerlo mientras la carrera estaba parada", explicó. Este detalle fue fundamental para mantener su posición en el podio.

Celebración y orgullo

Al cruzar la línea de meta, Gasly no pudo contener su emoción. "Estallé de júbilo", admitió. Su celebración con el equipo fue breve, pero llena de alegría. "Estoy contento por el equipo. Ha sido una temporada dura", reflexionó. Este podio representa más que puntos; es un testimonio del esfuerzo y la perseverancia del equipo.

Con este resultado, Gasly envía un mensaje claro a sus competidores: Alpine está de vuelta y es un contendiente serio. "Todo el mundo debería estar orgulloso", concluyó el piloto. Su confianza y la del equipo son palpables, y este rendimiento en Brasil podría ser un punto de inflexión en su temporada.