Por Alpine, Williams da el ultimátum a Carlos Sainz, si Briatore falla, ¿fuera de la F1 en 2025?

El futuro de Carlos Sainz tiene cada vez menos opciones, el piloto español sigue deshojando la margarita en busca de la mejor opción de cara a 2025. Sin embargo, lejos de tenerlo todo más claro, la realidad es que a Carlos cada vez le cierran más puertas y se le abren menos. Y es que, tras tenerlo todo casi hecho con Williams, el madrileño recibió una oferta de Alpine, donde ha vuelto Briatore -de la cual ya os hablamos en Don Balón- que lo cambió todo.

Ahora, el plan de juego de Carlos era, mediante reuniones y posibles mejoras en las ofertas, definir el mejor lugar al que ir en 2025. Sin embargo, la reacción por parte de Williams ha cambiado, de nuevo, el escenario para Sainz, que ha visto como los ingleses comenzaban a cerrarle las puertas, para así centrarse en encontrar a otro piloto como alternativa.

Ante esta situación, parece que a Carlos solo le quedan tres opciones reales de cara a 2025, y una de ellas es terrible. Pues, si finalmente no puede ir a Williams, donde, según Motorsport.com, ya no esperan al español, solo Alpine y Audi le pueden ofrecer un asiento. De modo que la tercer y terrible opción no es otra que la de quedarse sin hueco en la parrilla y tener que pasar un año alejado de los focos del Gran Circo, algo de lo que muy pocos se pueden recuperar.

Por fortuna para el español, es que también está la oportunidad de Audi. El equipo alemán no llegaría hasta 2026 a la Fórmula 1, pero supondría otra oportunidad en caso de que no fructifique el acuerdo con Alpine y que Williams cumpla con las amenazas y apueste por otro piloto como Valtteri Bottas o Esteban Ocon.

Así pues, la prioridad para Carlos Sainz de cara a 2025, debe ser, antes que nada asegurarse un asiento, pues las plazas son muy limitadas y cualquier movimiento imprevisto lo puede cambiar todo. A partir de ahí deberá apostar por el proyecto más conveniente de cara a futuro. Si se lanza a los brazos de Briatore en Alpine, apuesta por la leyenda de Williams o por un proyecto nuevo y desconocido con Audi.