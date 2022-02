Rebelión de Verstappen y Vettel que pone patas arriba el mundial de F1

Cuando los primeros ensayos con los monoplazas definitivos estaban dando mucho que hablar esta semana, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado en segundo plano esas pruebas. Es cierto que ayer ya afirmamos que Alpine y Ferrari quieren sembrar el terror y que Mercedes y Red Bull tienen más de un motivo de preocupación, pero es Sebastián Vettel quien ha asestado el primer bombazo del mundial 2022: no competirá en el GP de Sochi.

El alemán se ha mostrado muy claro en la mañana de hoy afirmando que boicoteará el GP de Rusia si la FIA no elimina esta prueba del campeonato. Tal y como ha recogido Crash, el piloto de Aston Martin habló sobre la crisis y desafió a los jefes de F1 pidiendo la cancelación de la carrera de Sochi, la cual está programada para el 25 de septiembre: "En mi opinión personal, obviamente me desperté de nuevo con las noticias de esta mañana y me sorprendió".

‘Mad Max’ también pone en jaque a la FIA

Por si fuera poco, el máximo organismo del motor tendrá que lidiar con otro contratiempo inesperado en el paddock, el protagonizado por Max Verstappen. El vigente campeón del mundo ha salido a escena para criticar duramente la poca resistencia de la FIA a los ataques vertidos por Mercedes para destituir a Michael Masi de su cargo tras el polémico compromiso disputado en Abu Dabi en el pasado mes de diciembre, el cual se decantó a favor del neerlandés.

Al parecer, Max se siente altamente decepcionado con esta medida que considera muy injusta y que pone en relieve los galones de Toto Wolff en la categoría y el miedo que se le tiene en la FIA: "Tenía que ser Michael quien tomara las decisiones por su cuenta sin que la gente le gritara al oído. Para aquellos que lo despidieron, permitir eso es, para mí, inaceptable, y lo encontré realmente irracional”.

En definitiva, la FIA se han cruzado con dos imprevistos que desde luego ponen mucho picante al mundial de 2022 y que obligará a los sustitutos de Masi, Niels Wittich y Eduardo Freitas, a tomar medidas drásticas para que la emoción se quede y la polémica se aleje del paddock.