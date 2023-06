Red Bull plantea un cambio que no gusta a Verstappen: Checo K.O y regresa una leyenda como Alonso

En Red Bull comienzan a tener dudas respecto de su alineación actual de pilotos. Mientras que Max Verstappen está sometiendo con dureza a todos sus rivales tanto en clasificación como en carrera, no sucede lo mismo con Sergio Checo Pérez, que está de capa caída desde su pésimo Gran Premio de Mónaco, donde probó todos y cada uno de los muros del circuito. Ahora, en Barcelona, el mexicano no ha sido capaz de cambiar su situación y está cometiendo error tras error, algo que le puede acabar saliendo muy caro.

Es bien sabido que en Red Bull no esperan a nadie, si no rindes como esperan te vas y así parece que puede suceder con Pérez, que si no es capaz de levantar cabeza en las próximas carreras, podríamos estar ante su final como piloto de la escudería de las bebidas energéticas. En este sentido, Helmut Marko, asesor de Red Bull, ya ha dado el primer aviso: “Con Sergio las cosas no han ido bien desde Montecarlo. Necesita concentrarse más en las carreras, no en el título. Durante todo el fin de semana ya era entre tres y cinco décimas más lento que Verstappen”.

Ante tal situación, los rumores sobre un posible cambio de piloto no hacen sino crecer, especialmente teniendo en la recamara a una leyenda como lo es Daniel Ricciardo, que se quedó sin asiento para esta temporada, pero que ve como en Red Bull puede haber una oportunidad única para conseguir el tan ansiado regreso a la F1, siendo éste un caso bastante similar al de Fernando Alonso, que también dejó la categoría reina para regresar a ella años más tarde.

Checo Pérez deberá reaccionar pronto si quiere seguir con su valioso asiento. En Red Bull esperan cambios ya en su pilotaje y que comience a dar los resultados que se esperan, como ha dicho Marko: “Checo está recibiendo un toque de atención, pero se recuperará. El podio es optimista”.

Así pues, se acerca un momento decisivo para el futuro de Checo Pérez, que con la Silly Season a la vuelta de la esquina, deberá comenzar a mejorar si no quiere que su nombre esté envuelto en miles de rumores sobre cambios de pilotos.