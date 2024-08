Red Bull recibe a Checo Pérez con malas noticias: Verstappen lo protege antes del GP de Países Bajos

La Fórmula 1 toma casi cuatro semanas de descanso, pero la luz verde está a punto de volver a encenderse después de las vacaciones, aunque las noticias no parecen favorables para Red Bull y Checo Pérez.



Este viernes regresa la parrilla con el Gran Premio de los Países Bajos, marcando el regreso de las clásicas prácticas, clasificación y carrera.

Sergio Checo Pérez, que ha estado en una racha descendente, con solo 28 puntos en las últimas ocho carreras y una caída del segundo al séptimo lugar en la tabla de pilotos, vuelve a la pista. El piloto de Red Bull espera que el parón le permita volver a su mejor nivel con el RB20, pero podría enfrentar dificultades, según el director técnico del equipo, Pierre Wache.

"Quizás hemos alcanzado nuestro techo”, comentó Wache a Motorsport. La escudería británica pidió “nuevas soluciones” para avanzar en las próximas temporadas.

Ready for the second half, fully recharged pic.twitter.com/2fbAT5C5wC