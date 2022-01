Red Bull saca a Hamilton del combate: KO a Mercedes, miedo al español

Los nervios están comenzando a surgir a medida que se acerca el primer Gran Premio del próximo campeonato de Fórmula 1, pero antes de ello hay varias dudas que se deberán despejar en la categoría, como la continuidad de Lewis Hamilton. El piloto inglés no está haciendo otra cosa que acumular varapalos en este arranque de 2022 y, si hace unos días fue Mercedes quien puso en jaque su liderazgo en el box tras la llegada de George Russell, ahora es Red Bull el equipo que se ha encargado de asestar un nuevo golpe emocional al británico obviándole de la lucha por el mundial.

The Judge ha recogido estas palabras derivadas de la escudería austriaca, la vigente campeona del mundo. El equipo tiene plena confianza en que Max Verstappen vuelva a conseguir el título mundial y, dadas las desavenencias entre Hamilton y Mercedes, no consideran que el inglés este año pueda ser una amenaza por el campeonato. Eso sí, Red Bull no ha querido dejar pasar la oportunidad para esclarecer a quién consideran las altas esferas del equipo el principal oponente para que el neerlandés haga su doblete particular: Carlos Sainz.

Como es evidente, esto ha causado suma estupefacción en el paddock ya que el piloto madrileño terminó 2022 dejando muy buenas sensaciones, es cierto, pero Ferrari ofreció a lo largo de la temporada pasada muchas muestras de debilidad respecto a Red Bull y Mercedes. Aun así, Helmut Marko ha apuntado que el español tiene muchas más posibilidades de las aparentes: “Carlos es muy buen piloto. Las nuevas reglas hacen que sea difícil predecir algo esta temporada, pero, si Ferrari hace un gran trabajo con su nuevo monoplaza, Sainz definitivamente podrá luchar por el título”.

Nadie podía imaginar en Ferrari, y mucho menos Sainz tras acaparar un rol secundario en el equipo, que la escudería campeona del mundo saliera a escena para asegurar tal cosa, pero no serán Mattia Binotto ni el resto de integrantes del equipo rojo los que quiten la ilusión al madrileño, que con estas palabras afrontará los primeros compromisos del mundial con mucha más motivación y, quién sabe, si con capacidad suficiente para hacer frente a esas expectativas depositadas por el mandamás de Red Bull.