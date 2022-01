Ambicioso reto de Carlos Sainz: Ferrari congela a Mercedes y Red Bull

Aún con la incertidumbre de si Lewis Hamilton abandonará la Fórmula 1 antes de que arranque el próximo campeonato, los equipos están aprovechando para poner todo a punto de cara al mencionado desafío que comenzará el 20 de marzo en Bahréin. Ferrari es una de las escuderías que mayor expectación ha despertado entre los seguidores de la categoría ya que, aparte del capítulo de mejoras prometido por Mattia Binotto, la competencia entre Charles Leclerc y Carlos Sainz cada vez es más aguerrida.

Precisamente el piloto madrileño se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana tras unas declaraciones que desde luego nadie podría imaginar hace un mes, cuando finalizó el último mundial, y que a su vez han sorprendido en el paddock. Sainz ha asegurado contundentemente que está concienciado para poner en apuros a Mercedes y Red Bull en el próximo campeonato y por qué no, para colarse en esa particular batalla que han mantenido en 2021: “Estoy preparado al 100% para luchar por el mundial. La segunda mitad de la temporada me ha dado la confianza necesaria con el monoplaza y la confianza necesaria con el equipo para saber que estoy listo para lo que venga este año”, según ha recogido Crash.

Y es que razón no le falta al piloto español de 27 años ya que Carlos fue uno de los hombres más destacados en el tramo final del mundial de 2021 y gracias a sus buenas prestaciones sobre la pista en las últimas carreras el madrileño pudo superar a su compañero de equipo y terminar el año despertando mucho optimismo de cara a 2022. Eso sí, aunque mentalmente está concienciado de poder luchar por el título, todavía existen muchas dudas acerca de esa premisa ya que Mercedes y Red Bull mostraron una diferencia abismal con el resto de integrantes de la parrilla el curso pasado.

Ferrari, albergue de novedades esta semana

Al margen de la posibilidad de que Carlos Sainz puedan ser una amenaza para Red Bull y para Mercedes (habrá que esperar a los primeros compromisos para comprobarlo), Ferrari también se ha convertido en noticia ya que la escudería comandada por Binotto ha anunciado cuándo se presentará su nuevo monoplaza, el 17 de febrero, un mes antes de que arranque el campeonato, el cual no gana la escudería roja desde 2007 con Kimi Räikkönen como protagonista: ¿2022, año para volver a reinar?