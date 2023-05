Revés a Charles Leclerc con el mejor amigo de Alonso: Carlos Sainz celebra su aliado sorpresa

El inicio de temporada en Ferrari ha estado lejos de ser bueno. Los monoplazas rojos han tenido muchos problemas tanto en fiabilidad como en velocidad. La escudería de Maranello es un pozo de problemas que no hace más que empeorar carrera tras carrera, donde si no es por Leclerc es por Sainz, que nadie está contento. Ahora, Flavio Briatore se ha encargado de añadir leña al fuego al lanzar un duro ataque contra Charles Leclerc.

El que fuera director de equipo de Renault durante la época dorada de Fernando Alonso ha asegurado que, en estos momentos, Carlos Sainz puede ser más competitivo que su compañero monegasco en Ferrari: “Ferrari está muy atrás, el coche tiene muchos problemas, empezando por el consumo y Charles Leclerc, como vimos en Miami no es competitivo así a diferencia de su compañero Carlos Sainz”. Unas declaraciones que seguro no han gustado a un Charles que está lejos de ser feliz en Ferrari.

Por otro lado, la escudería italiana hace demasiados años que está lejos de ganar un Mundial de F1, tanto en pilotos como en constructores, algo que no gusta nada a Briatore: “Ferrari no puede permitirse estar diciendo que ganarán ‘el año que viene’ durante 15 años, no se sostiene por ninguna parte”. Los de Maranello necesita volver a los tiempos de gloria, los cuales no saborean desde 2007 cuando Kimi Raikkonen se hizo con el Mundial de F1.

Actualmente, Ferrari es el cuarto equipo en el Mundial de Constructores por detrás de Red Bull, Aston Martin y Mercedes, una situación que no debería ser así, ya que los italianos partían con el segundo mejor coche. En lo individual, Carlos marcha quinto por el séptimo lugar de Leclerc, unos resultados que también han sido muy decepcionantes para ambos pilotos, que, si no es por falta de velocidad, pierden por culpa de la poca fiabilidad de su monoplaza.

Así pues, Flavio Briatore se ha encargado de añadir leña al fuego de Ferrari con unas declaraciones que seguro han dolido mucho a un Charles Leclerc que está pasando por los peores momentos de su carrera en la Fórmula 1, donde tiene cada vez más claro que en Ferrari no podrá ganar su Mundial.