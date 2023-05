Mercedes deja atónitos a Hamilton y Ferrari con un cambio de piloto que haría historia en la F1

El futuro de Lewis Hamilton en Mercedes no está claro a largo plazo. El piloto británico nunca ha sido demasiado claro en lo que respecta a su futuro en la escudería alemana, hecho que obliga a los germanos a tener siempre un plan listo para relevar a su legendario piloto uno vez este decida dejar la categoría reina del automovilismo. En este sentido, el sueño de Toto Wolff no es otro que Charles Leclerc, actual piloto de Ferrari que podría acabar pilotando las flechas plateadas.

El jefe de equipo de Mercedes fue preguntado sobre la posibilidad de contar con Charles Leclerc en un futuro a lo que el germano respondió que por ahora no han tenido contactos y siguen comprometidos con Hamilton: “Nadie duda de la capacidad de Charles. No ha habido ningún contacto, creo que está al 100% comprometido con Ferrari y tiene contrato. De la misma manera estamos 100% comprometidos con Lewis”.

Pese a todo, el contrato de Leclerc no es un gran impedimento para Mercedes, ya que éste finaliza en 2024, de modo que podrían incorporarlo en relativamente poco tiempo, el justo para que Hamilton decida marcharse y deje hueco al actual piloto de Ferrari.

Leclerc aseguró que todavía no han hablado de ninguna extensión contractual con su equipo ni haber negociado con nadie todavía, lo cual que ha hecho crecer los rumores: “No, todavía no he hablado con ningún equipo”. Con ese todavía, parece que Leclerc no cierra la opción de abandonar Ferrari más pronto que tarde, con Mercedes como posible candidato a darle un asiento. Además, el monegasco no negó del todo haber hablado con Wolff: “No creo. Sonreís poque no me creéis”. Soltó un Leclerc que podría esconder algo.

Con dichas declaraciones, el futuro es incierto, ni Hamilton ni Leclerc están del todo contentos con sus respectivos equipos, hecho que podría precipitar los acontecimientos provocando un giro inesperado en dos de las escuderías más importantes de la parrilla, las cuales van haciendo movimientos con la intención de dar caza a un Red Bull que se va escapando día tras día, gracias a un Verstappen y un monoplaza que no hacen más que mejorar.