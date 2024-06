Sainz, Leclerc y Norris ya huelen sangre y Red Bull avisa a Versatppen: en Barcelona pueden caer

El Gran Premio de Mónaco marcó un fin de semana muy complicado para Red Bull. El equipo austríaco comenzó el sábado de la peor forma posible con la eliminación de Checo Pérez en la Q1. Una lamentable posición para el mexicano a la cual se sumó la sexta plaza de un Max Verstappen que acusó el pobrísimo rendimiento de un RB24 que, lejos de ser ese coche absolutamente dominante, está comenzando a dar signos de debilidad.

En un tanque plagado de tiburones como lo es la Fórmula 1, cualquier pequeño bajón significa una oportunidad para que los rivales puedan dar una dura y dolorosa estocada a la clasificación del Mundial. Y es que, después de Mónaco, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz y Lando Norris ya huelen la sangre de Red Bull, que salió tocado y a la espera de poder quedar hundido en Barcelona, pues Helmut Marko augura que será un circuito decisivo.

Si vuelven a caer en Montmeló, Verstappen puede sucumbir

Pese a que el mundial comenzó con una constante en cuanto a las victorias de Verstappen, la realidad es que el neerlandés no está, para nada, lejos de sus competidores. Tan es así que solamente saca 31 puntos a Leclerc, 56 a Norris y 61 a Sainz. Unas diferencias que con más de la mitad de carreras por disputar, son mínimas.

Es por este motivo que el mismo Helmut Marko ha confirmado que si en el circuito de Montmeló van mal, pueden tener serios problemas: “Creo que todavía tenemos una ventaja en los circuitos tradicionales. Y si no estamos por delante en Barcelona, entonces realmente tendremos un problema”. Así lo afirmó el austríaco a F1 Insider.

Y los rivales ya afilan sus garras

Mientras que los Red Bull van perdiendo algo de ventaja, sus rivales no hacen más que mejorar para ir más y más rápido. En este sentido, Lando Norris, que ya se ve muy cerca de Verstappen: “Dije a principios de año que la gente iba a empezar a vencer a Red Bull. Siento que, tal vez, hemos empezado a hacerlo antes de lo que esperaba”. Palabras, las recogidas por Car and Driver que no hacen más que confirmar que desde atrás vienen con mucha fuerza. En especial un Norris que hace tiempo que avecina un sorpasso que se puede certificar en el GP de Barcelona.