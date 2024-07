Se acabó la novela, adiós Leclerc y Ferrari: la nueva escudería de Carlos Sainz; el 2025 va a arder

La Fórmula 1 hace todo lo posible para distinguirse del resto de deportes, solo los que conocen en lo que consiste saben que dentro de las escuderías pasa de todo, aún más cuando de continuidad de pilotos se trata. No es la primera vez que sucede, pero sí se mantiene la tendencia y tanto mecánicos, como ingenieros, jefes de equipo y los mismos pilotos, se suman a este círculo mediático que hace especial esta categoría. En esa línea, no es un secreto que la temporada 2024 empezó con el liderazgo de Max Verstappen, pero que con el paso de las carreras en más de una ocasión salió un nuevo ganador, pues el 2025 promete que estos ligeros cambios arrasen.

El primero en cambiar de equipo fue Lewis Hamilton, quien la próxima temporada correrá en Mercedes. Aquel anuncio automáticamente recaló en el futuro de Carlos Sainz, quien poco después tendría la chance de negociar con otras escuderías. Y tras semanas de recibir ofertas, el piloto español decidió continuar con su carrera en nada más que el histórico Williams, quien ha ido de más a menos en los últimos años, pero que el madrileño consideró que es la mejor opción. Su compañero será Alex Albon, pues Logan Sargeant no seguirá al mando, pero quien sí estará liderando será Sainz.

Apenas la semana empezó y el anuncio no se hizo esperar, Carlos Sainz firmó por Williams Racing por dos temporadas: 2025 y 2026, con opción a una más. Sin la mayor de las comodidades en Ferrari, pese a que en este 2024 logró coronarse en Australia, el español confiaba en que podía hacer más. Sin embargo, el próximo arribo de Hamilton, sumado a que necesita mayor protagonismo, llevó al piloto a tomar la decisión de sumarse al mítico Williams por donde pasaron figuras de la talla de Nelson Piquet, Alain Prost, Jacques Villeneuve, por mencionar a algunos.

BREAKING: Carlos Sainz will join the team for '25, '26 and beyond 🤩​ BIENVENIDO, CARLOS! 🤝 Read the full story ⬇️

Sainz ya venía negociando su salida después de los años dedicados a Ferrari, desde Mattia Binotto hasta Frédéric Vasseur como jefes de equipo, el español tenía grandes ambiciones, y así sucedió desde aquella primera victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña en 2022. Williams será el quinto lugar por donde pasa Sainz desde que llegó a la máxima categoría; formó parte de Toro Rosso -academia de Red Bull-, Renault, McLaren y actualmente con Ferrari. Actualmente tiene 162 puntos en el Mundial de Pilotos y su motivación para intentar una carrera más sigue vigente.

Very happy to announce I'll be joining @WilliamsRacing next season! Excited about the project and the challenges ahead of us! 💪🏻



Muy contento de poder anunciar que el año que viene me uniré a @WilliamsRacing! Entusiasmado con el proyecto y con los retos que tendremos por… pic.twitter.com/oUg5IexunR